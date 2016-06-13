CodeBaseKategorien
J_TPO_Velocity - Indikator für den MetaTrader 5

Typischer nicht normalisierter Oszillator, der als Farbhistogrammd dargestellt wird.

J_TPO_Velocity indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/763

KalmanFilter KalmanFilter

Der Indikator zeigt eine schnelle adaptive Linie, die eine Untersuchung der Trendlinie erlaubt.

ColorStdDev ColorStdDev

Trendindikator basierend auf Standard-Abweichung mit zweckmäßiger visueller Darstellung.

J_TPO J_TPO

Normalisierter Oszillator, der als Histogramm dargestellt wird.

LinearRegression LinearRegression

Diese Methode wird für gewöhnlich auf Finanzmärkte angewandt, um den Augenblick einer extremen Preisabweichung von einem "Standard" Niveau zu bestimmen.