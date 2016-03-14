Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PrevDayAndFloatingPivot - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 717
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: mbkennel
Indikator PrevDay And Floating Pivot.
Indikator PrevDay And Floating Pivot.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7522
Erstellt von Ronald Verwer
Indikator Erstellt von Ronald Verwer.PIPQind
Indikator PIPQind.
RD.Combo
Indikator RD.Combo.Dinapoli ZZ (ZigZag)
Indikator Dinapoli.