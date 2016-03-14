Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Erstellt von Ronald Verwer - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 773
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Ronald Verwer / ROVERCOM
Indikator Erstellt von Ronald Verwer.
Indikator Erstellt von Ronald Verwer.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7521
PIPQind
Indikator PIPQind.Phoenix_4_CONTEST
Indikator Phoenix 4 CONTEST.
PrevDayAndFloatingPivot
Indikator PrevDay And Floating Pivot.RD.Combo
Indikator RD.Combo.