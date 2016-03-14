CodeBaseKategorien
cam_H1_H5_Historical_V4 - Indikator für den MetaTrader 4

714
(3)
Urheber: MrPip & einige Ideen von goodtiding5 (Kenneth Z.)

Cam H1 H5 Historical V4 Indikator.

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7497

