Индикаторы

MaksiGen_KaHaJI_CkaJIneP - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Deutsch 日本語
8178
8178
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: MaksiGen

Некоторые считают. "Большинство индикаторов как: MACD, RSI, AO, AC опаздывают и с ними не очень удобно работать. А MaksiGen KaHaJI ckaJIneP - позволяет зарабатывать по 10 п. каждый день стабильно".

