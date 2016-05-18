私たちのファンページに参加してください
EMA and SMMA are identical - MetaTrader 4のためのスクリプト
前にRoshによりこのテーマに関する議論を行ったことがあります。詳細は「2本の移動平均をベースにしたクラシックなシステム」 をご覧ください。また、こちらをご覧ください。: https://www.mql5.com/ru/forum/51841
このMAの期間の割合がある値を達成する場合、この2つのMAの漸化式が等しくなることを証明できました。具体的に言えば、EMA_Period = 2 * SMMA_Period - 1である場合です。理論の証明は面白くないかもしれまっせんが、簡単です。
実際の取引では役に立ちません。ただ、小さな幻想を破ります。この2つのMAの最初に発生する違いは初期化の違いにより説明できます。現在のチャートにスクリプトを起動して、出力ファイルを見てください。この2本の移動平均を表す図は以下の通りです。青は指数移動平均(EMA 159), 赤は指数平滑移動平均(SMMA 80). 初期の計算の部分をわざと残りました。次に、EMAとSMMAが同じように振る舞うようになる長期間が表示されます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7258
