这个话题已由 Rosh 在此幽默地提及: 基于两条均线的 "经典" 系统。并且在这里它再一次浮出水面: https://www.mql5.com/ru/forum/51841 。
我严格证明了这些指标的递推式, 它们的周期有确定的比率, 所谓, EMA_Period = 2 * SMMA_Period - 1。从业者几乎对证明细节没有兴趣, 尽管它非常简单。
脚本对于交易绝对无用, 它简单地打消一个小幻觉。这些均线早期阶段的行为差异仅由这些均线的初始化不同引起的, 其不能视为实质性的。在当前图表上运行脚本, 并看看输出文件。两条移动均线的图解如下。蓝色是 EMA(159), 红色是 SMMA(80)。我刻意展示移动均线计算的初始部分, 以及选择一个大周期来显示它们之间的差异如何迅速地消失。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7258
