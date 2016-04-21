CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Reversal Bar - Indikator für den MetaTrader 5

Vasiliy Smirnov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
2367
Rating:
(37)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Das Signal erschien sobald das Hoch(Tief) des vorherigen Balkens nach oben (unten) durchbrochen wird.

Das Signal sollte gemäß der aktuellen Situation interpretiert werden.

In einigen Fällen kann es als Umkehrsignal interpretiert werden, zum Beispiel kann das rote Signal als gutes Kaufsignal während eines Aufwärtstrends in Betracht gezogen werden.

Abbildung:

Reversal Bar indicator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/69

TradePad_Sample TradePad_Sample

Dies ist ein einfaches Beispiel einer Benutzeroberfläche mit Informationen und der Möglichkeit per Knopfdruck zu handeln.

LoongMAx96 LoongMAx96

Zeichnet 96 Linien MAs mit nur 100 Codezeilen (verwendet die CMyBuffer Klasse).

SphereSample SphereSample

Das Script veranschaulicht die Steuerung von grafischen Objekten durch die Benutzung der Klassen der Standard Library.

ObjChartSample ObjChartSample

Das Script veranschaulicht die Steuerung der Charteigenschaften durch die Verwendung der Klassen der Standard Library (CChart).