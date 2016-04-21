Das Signal erschien sobald das Hoch(Tief) des vorherigen Balkens nach oben (unten) durchbrochen wird.



Das Signal sollte gemäß der aktuellen Situation interpretiert werden.

In einigen Fällen kann es als Umkehrsignal interpretiert werden, zum Beispiel kann das rote Signal als gutes Kaufsignal während eines Aufwärtstrends in Betracht gezogen werden.

Abbildung:





