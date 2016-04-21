und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Reversal Bar - Indikator für den MetaTrader 5
- 2367
Das Signal erschien sobald das Hoch(Tief) des vorherigen Balkens nach oben (unten) durchbrochen wird.
Das Signal sollte gemäß der aktuellen Situation interpretiert werden.
In einigen Fällen kann es als Umkehrsignal interpretiert werden, zum Beispiel kann das rote Signal als gutes Kaufsignal während eines Aufwärtstrends in Betracht gezogen werden.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/69
