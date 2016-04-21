und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Plombiers - Oszillator im Kanal. - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 2460
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Beispiel des Kanals und des Stochastic Oszillator. Manchmal ist es nützlich das Verhalten des Oszillators im Kanal zu beobachten. Vereinfacht die Einschätzung der Situation beträchtlich.
Durch das Verändern der Paramater beginnen Sie klar zu erkennen.
Abbildung:
Plombiers Indikator - Oszillator im Kanal
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/64
Berechnet Fraktale und ermöglicht es die Anzahl der Balken vor und nach dem aktuellen Hoch / Tief separat anzugeben.FractalsPeriod
Ein Indikator mit dem Sie die Anzahl der Balken dediziert angeben können die vor bzw. nach dem aktuellen Hoch/Tief (Fractal) liegen müssen.
Zeichnet 96 Linien MAs mit nur 100 Codezeilen (verwendet die CMyBuffer Klasse).TradePad_Sample
Dies ist ein einfaches Beispiel einer Benutzeroberfläche mit Informationen und der Möglichkeit per Knopfdruck zu handeln.