CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Plombiers - Oszillator im Kanal. - Indikator für den MetaTrader 5

Mikhail Dovbakh | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
2460
Rating:
(107)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
plombiers.mq5 (10.58 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Beispiel des Kanals und des Stochastic Oszillator. Manchmal ist es nützlich das Verhalten des Oszillators im Kanal zu beobachten. Vereinfacht die Einschätzung der Situation beträchtlich.

Durch das Verändern der Paramater beginnen Sie klar zu erkennen.

Abbildung:

Plombiers Indikator - Oszillator im Kanal

Plombiers Indikator - Oszillator im Kanal

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/64

Klasse CalcFrac - Anzahl der Balken vor und nach dem aktuellen Hoch / Tief (berechnetes Fractal) Klasse CalcFrac - Anzahl der Balken vor und nach dem aktuellen Hoch / Tief (berechnetes Fractal)

Berechnet Fraktale und ermöglicht es die Anzahl der Balken vor und nach dem aktuellen Hoch / Tief separat anzugeben.

FractalsPeriod FractalsPeriod

Ein Indikator mit dem Sie die Anzahl der Balken dediziert angeben können die vor bzw. nach dem aktuellen Hoch/Tief (Fractal) liegen müssen.

LoongMAx96 LoongMAx96

Zeichnet 96 Linien MAs mit nur 100 Codezeilen (verwendet die CMyBuffer Klasse).

TradePad_Sample TradePad_Sample

Dies ist ein einfaches Beispiel einer Benutzeroberfläche mit Informationen und der Möglichkeit per Knopfdruck zu handeln.