ZigZag NK FiboFan - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
ZigZag erstellt Fibo-Fächer aus den letzten beiden ZigZags.

ZigZag NK FiboFan

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/607

