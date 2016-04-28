ZigZag NK FiboFan

Murrey-Linien mit Berechnung für allen Bars und der Möglichkeit, für die Berechnung der Linien den Zeitrahmen zu wählen.

Der hybride Indikator eines digitalen und analogen Filters zeigt seine Werte eines größeren Zeitrahmen auf eine kleineren.

Der hybride Indikator eines digitalen und analogen Filters zeigt seine Werte eines größeren Zeitrahmen auf eine kleineren.