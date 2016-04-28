und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
iSimpleClock - Indikator für den MetaTrader 5
Dieser Indikator zeigt die einfache Uhr als Kommentar.
- 1 - Aktuelle Zeit.
- 2 - Zeit, verstrichen seit Eröffnung der Bar.
- 3 - Zeit, übrig bis zum Schließen der Bar.
Die Indikator funktioniert nicht auf W1 und MN1 Zeitrahmen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/590
