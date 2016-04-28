und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Drei-Pol Super Smoother Filter - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1125
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Drei-Pol Super Smoother Filter von John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" wird zur Berechnung verwendet´.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/589
Der Two-Pole Super Smoother Filter von John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" wird zur Berechnung verwendet.Geglättete Kerzen HTF
Der Indikator zeigt die "gemittelten" Kerzen eines höheren Zeitrahmens auf einem kleineren.
Dieser Indikator zeigt die einfache Uhr als Kommentar.XDeMarker_BB
Der DeMarker Indikator mit der Möglichkeit den Glättungsalgorithmus zu wählen und der in Farbe die sich verändernden überverkauften und überkauften Zonen anzeigt.