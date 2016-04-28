CodeBaseKategorien
Indikatoren

Drei-Pol Super Smoother Filter - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
1125
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Drei-Pol Super Smoother Filter von John Ehlers' Buch "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading" wird zur Berechnung verwendet´.

Three Pole Super Smoother Filter

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/589

