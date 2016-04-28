StepMA Line

Mikahekin ist eher ein vollständiger, analytischer Block statt eines Indikators. Die Farbe der Balken zeigt eine Trend-Richtung und Ihre Höhe zeigt die Trendstärke. Blau und magenta Punkte zeigen die Trailing Stopps für long- und short-Positionen.

Dieser Indikator ist speziell für die Messung der Periodizität der Preise von finanziellen Vermögenswerten. Cycle Period erlaubt eine adaptive Version des Oszillators zu erstellen.

LeManTrend bestimmt eine Trendrichtung auf der Grundlage der Preise von Hoch, Tief und Schlusskurs für drei Perioden.