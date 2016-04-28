StepMA Line

und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
- Nikolay Kositsin
Wirklicher Autor:
igorad
StepMA ist ähnlich einem gleitenden Durchschnitt.
Handelsstrategie:
- Wir sollten kaufen, wenn die Indikator-Linie ihre Farbe von magenta zu blau ändert. Eine long-Position sollte gehalten werden, bis sich die Farbe der Linie nach magenta ändert.
- Wir sollten verkaufen, wenn die Indikator-Linie seine Farbe von blau zu magenta ändert. Eine short-Position sollte gehalten werden, bis sich die Farbe nach blau ändert.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/560
StepMA ist ähnlich dem "Nick Rypock Trailing Reverse" (NRTR) Indikator.Mikahekin
Mikahekin ist eher ein vollständiger, analytischer Block statt eines Indikators. Die Farbe der Balken zeigt eine Trend-Richtung und Ihre Höhe zeigt die Trendstärke. Blau und magenta Punkte zeigen die Trailing Stopps für long- und short-Positionen.
Dieser Indikator ist speziell für die Messung der Periodizität der Preise von finanziellen Vermögenswerten. Cycle Period erlaubt eine adaptive Version des Oszillators zu erstellen.LeManTrend
LeManTrend bestimmt eine Trendrichtung auf der Grundlage der Preise von Hoch, Tief und Schlusskurs für drei Perioden.