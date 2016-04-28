CodeBaseKategorien
StepMA_Line - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
975
(27)
igorad

StepMA ist ähnlich einem gleitenden Durchschnitt.

Handelsstrategie:

  • Wir sollten kaufen, wenn die Indikator-Linie ihre Farbe von magenta zu blau ändert. Eine long-Position sollte gehalten werden, bis sich die Farbe der Linie nach magenta ändert.
  • Wir sollten verkaufen, wenn die Indikator-Linie seine Farbe von blau zu magenta ändert. Eine short-Position sollte gehalten werden, bis sich die Farbe nach blau ändert.

StepMA Line

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/560

StepMA_NRTR StepMA_NRTR

StepMA ist ähnlich dem "Nick Rypock Trailing Reverse" (NRTR) Indikator.

Mikahekin Mikahekin

Mikahekin ist eher ein vollständiger, analytischer Block statt eines Indikators. Die Farbe der Balken zeigt eine Trend-Richtung und Ihre Höhe zeigt die Trendstärke. Blau und magenta Punkte zeigen die Trailing Stopps für long- und short-Positionen.

Cycle Period Cycle Period

Dieser Indikator ist speziell für die Messung der Periodizität der Preise von finanziellen Vermögenswerten. Cycle Period erlaubt eine adaptive Version des Oszillators zu erstellen.

LeManTrend LeManTrend

LeManTrend bestimmt eine Trendrichtung auf der Grundlage der Preise von Hoch, Tief und Schlusskurs für drei Perioden.