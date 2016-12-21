Der Negativer Volumens Index (NVI) stellt eine Verbindung her zwischen einem Volumensrückgang und der Preisentwicklung eines Symbols. Falls des Volumen im Vergleich zum Vortag kleiner wurde, ist der NVI definiert als der Prozentsatz der Preisänderung.

Der NVI Indikator ist so gestaltet, dass sich seine Werte nur ändern, wenn das aktuelle Tagesvolumen kleiner ist als das des Vortages. Da ein Preisrückgang oft mit einem Volumensrückgang verbunden ist, ändert sich der NVI normalerweise in einem Abwärtstrend.

Folgende Annahme ist Teil der Interpretation des NVI. Zu Zeiten, in denen die Handelsaktivität boomt und das Volumen steigt, werden auch die Amateur-Händler, die der Menge hinter herlaufen, verstärkt aktiv. Im anderen Fall, wenn das Volumen fällt, wird der Markt von professionellen Händen kontrolliert, die gekonnt ihr Geld verdienen. Daher, Änderungen des NVI zeigen (wie schon gesagt, der NVI ändert sich nur bei schrumpfenden Volumen), die Zeit des "smart moneys" ist gekommen.

In seinem Buch "Stock Market Logic: A Sophisticated Approach to Profits on Wall Street" zeigt Norman Fosback, dass, wenn der NVI des Dow Industrial Index größer ist als der gleitende Einjahresdurchschnitt, gibt es in 95 aus 100 Fällen einen Aufwärtstrend.