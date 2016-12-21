Wirklicher Autor:

Cronex

Überlagerung der Indikatoren von RSI und DeMarker.

Es beansprucht wohl zu viel Zeit, um zwischen den Perioden und den Parametern des Indikators zu wechseln, um das Verhalten zu vergleichen und so die eigentliche Dynamik der Indikatoren zu erkennen.

Der Indikator wurde erstellt, nachdem der Arbeitsspeicher des Terminals vollständig gefüllt wurde mit ein paar Indikatoren mit unterschiedlichen Werten ihrer Parameter.

Folgendes wird berechnet:



Vier Linien des RSI mit unterschiedlichen Perioden (die Schrittweite der Periodenänderung wird durch einen Parameter des Indikators bestimmt) bilden einen gewichteten Indikatordurchschnitt des RSI;

Vier Linien des DeMarker mit unterschiedlichen Perioden (die Schrittweite der Periodenänderung wird durch einen Parameter des Indikators bestimmt) bilden einen gewichteten Indikatordurchschnitt des DeMarker;

Es soll ein einziges Anzeigesystem für die Unterschiede zwischen dem RSI und dem DeMarker entstehen;

Die Überlagerung der beiden Indikatoren basiert auf der Durchschnittsbildung von RSI und DeMarker;

Um die Interpretation der beiden MA zu erleichtern, werden beide Linien überlagert;

Zur Vervollständigung des Bildes zeigt das Histogramm die gewichtete mittlere Differenz von RSI und DeMarker.

Im Ergebnis erhalten wir zwei Charakteristika von unterschiedlichen Perioden und Dynamik. Es ist allgemein bekannt, dass RSI und DeMarker sich in unsicheren Situationen auf dem Chart unterschiedlich verhalten und ebenso in Bezug auf sich selbst bei unterschiedlichen Perioden. Deshalb, denke ich, ist es ganz nützlich diesen Unterschied zu sehen.

Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average aus der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek. Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 14.01.2008.