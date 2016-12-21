CodeBaseKategorien
Indikatoren

PowerTrend - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Nikolay Kositsin
Ansichten:
1844
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Wirklicher Autor:

SVS

Dieser Indikator PowerTrend bestimmt Stärke und Richtung eines Trends.

Das Histogramm zeigt relativ zum Wert Null die Richtung des Trends. Die Farben der Bars des Histogramms zeigen die Trendstärke. Schwarz zeigt an, dass der Trend sehr schwach ist oder nicht existiert. Rot zeigt den Beginn einen neuen Trends. Blaue Bars deuten auf einen moderaten Trend hin und grüne auf einen starken.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.08.2007.

PowerTrend indicator

LRMA_Channel_trajectory LRMA_Channel_trajectory

Der Indikator erstellt die Kurven der linearen Regression und der Standardabweichung.

XRVI XRVI

Der Relative Vigor Index erlaubt den RVI und den Glättungsalgorithmus auszuwählen.

XMACD XMACD

Der farbige Standard-MACD erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Varianten und er verfügt über Warnhinweise.

BB_XMACD BB_XMACD

BB XMACD ist eine einfache Variation des MACD.