Wirklicher Autor:

SVS

Dieser Indikator PowerTrend bestimmt Stärke und Richtung eines Trends.

Das Histogramm zeigt relativ zum Wert Null die Richtung des Trends. Die Farben der Bars des Histogramms zeigen die Trendstärke. Schwarz zeigt an, dass der Trend sehr schwach ist oder nicht existiert. Rot zeigt den Beginn einen neuen Trends. Blaue Bars deuten auf einen moderaten Trend hin und grüne auf einen starken.



Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.08.2007.