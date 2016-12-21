und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
PowerTrend - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 1844
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
SVS
Dieser Indikator PowerTrend bestimmt Stärke und Richtung eines Trends.
Das Histogramm zeigt relativ zum Wert Null die Richtung des Trends. Die Farben der Bars des Histogramms zeigen die Trendstärke. Schwarz zeigt an, dass der Trend sehr schwach ist oder nicht existiert. Rot zeigt den Beginn einen neuen Trends. Blaue Bars deuten auf einen moderaten Trend hin und grüne auf einen starken.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 28.08.2007.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/508
Der Indikator erstellt die Kurven der linearen Regression und der Standardabweichung.XRVI
Der Relative Vigor Index erlaubt den RVI und den Glättungsalgorithmus auszuwählen.