LRMA_Channel_trajectory - Indikator für den MetaTrader 5

Die Punkte zeigen die Werte der linearen Regression. Die Berechnungslänge für die Regression wird durch den Eingabeparameter lr_per bestimmt.

Es werden zwei Arrays für die Kurve der Regression verwendet: LR_up zeichnet die ansteigende Kurve, LR_down den absteigenden Teil. Die Linien der Standardabweichung werden bestimmt durch den Koeffizienten stdev_koef. Der Indikator ist so erstellt, dass ein Händler ganz leicht andere Daten an Stelle des Eröffnungspreises (OPEN) verwenden durch nur eine einzige Änderung im Code.

LRMA_Channel_trajectory M15


Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/507

