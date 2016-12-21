und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
LRMA_Channel_trajectory - Indikator für den MetaTrader 5
Die Punkte zeigen die Werte der linearen Regression. Die Berechnungslänge für die Regression wird durch den Eingabeparameter lr_per bestimmt.
Es werden zwei Arrays für die Kurve der Regression verwendet: LR_up zeichnet die ansteigende Kurve, LR_down den absteigenden Teil. Die Linien der Standardabweichung werden bestimmt durch den Koeffizienten stdev_koef. Der Indikator ist so erstellt, dass ein Händler ganz leicht andere Daten an Stelle des Eröffnungspreises (OPEN) verwenden durch nur eine einzige Änderung im Code.
