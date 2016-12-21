Wirklicher Autor:

Luis Guilherme Damiani

Die ATR Kanäle erstellen Kanäle für Preisbewegungen unter Berücksichtigung des Indikators ATR (Average True Range). Der Indikator deutlich Beschleunigungen und Verlangsamungen des Trends, so wie Überkauft- und Überverkauft-Zonen aus der Sicht des ATR.

Dir vorgestellte Variante erlaubt die Auswahl eines Glättungsalgorithmus aus zehn möglichen Optionen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung.

Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100.

Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung.

Für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es die Periodenzahl des langsamen EMA;

AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird gründlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 08.08.2006.