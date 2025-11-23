Die Crossover-Strategie mit zwei gleitenden Durchschnitten ist eine der gängigsten Handelsstrategien auf dem Finanzmarkt. Sie basiert auf der Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten (in der Regel ein langfristiger und ein kurzfristiger) und signalisiert den Einstieg in eine Position auf der Grundlage ihres Schnittpunkts.





Auswahl der gleitenden Durchschnittsperioden: Der Händler wählt zwei Perioden für die gleitenden Durchschnitte aus. Das können zum Beispiel der 50-Tage- und der 200-Tage-Durchschnitt sein.

Händler wählt zwei Perioden für die gleitenden Durchschnitte aus. Das können zum Beispiel der 50-Tage- und der 200-Tage-Durchschnitt sein. Definition von Signalen: Wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (z.B. 50-Tage) einen langfristigen gleitenden Durchschnitt (z.B. 200-Tage) von unten nach oben kreuzt, kann dies als Kaufsignal (Long-Position) betrachtet werden, da es den Beginn eines Aufwärtstrends anzeigen kann. Umgekehrt kann ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt, der einen langfristigen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, als Verkaufssignal (Short-Position) gewertet werden.

Wenn ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt (z.B. 50-Tage) einen langfristigen gleitenden Durchschnitt (z.B. 200-Tage) von unten nach oben kreuzt, kann dies als Kaufsignal (Long-Position) betrachtet werden, da es den Beginn eines Aufwärtstrends anzeigen kann. Umgekehrt kann ein kurzfristiger gleitender Durchschnitt, der einen langfristigen gleitenden Durchschnitt von unten nach oben kreuzt, als Verkaufssignal (Short-Position) gewertet werden. Risikomanagement und Stop-Loss-Levels: Ein Händler kann auch die Einführung von Stop-Loss-Orders in Betracht ziehen, um das Risiko zu steuern. So kann beispielsweise ein Stop-Loss auf einen bestimmten Prozentsatz des aktuellen Kurses gesetzt werden, um sich im Falle einer ungünstigen Kursbewegung vor großen Verlusten zu schützen.