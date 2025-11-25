Das Skript demonstriert die Erstellung fast aller grafischen Standardobjekte in MetaTrader 5. Es ist für einen schnellen visuellen Test der Funktion ObjectCreate() und der damit verbundenen Methoden zur Einstellung der Objekteigenschaften, einschließlich Koordinaten, Größen, Schriftarten, Farben und zusätzlicher Parameter, gedacht.

Nach dem Start auf dem aktiven Chart löscht das Skript automatisch das zuvor erstellte Objekt und erstellt eine neue Instanz des in den Einstellungen gewählten grafischen Objekttyps.

Das zusätzlich erstellte Objekt wird hervorgehoben, so dass Sie seine Referenzpunkte oder Position sofort anpassen können.

Die Auswahl eines beliebigen Standardtyps über den Eingabeparameter InpObjectToCreate wird unterstützt (vertikale/horizontale Linien, Kanäle, Gann- und Fibonacci-Tools, Elliot-Wellen, beliebige grafische Beschriftungen, GUI-Elemente usw.).

Für jedes Objekt gibt es eine eigene Erstellungsfunktion mit der Möglichkeit, alle notwendigen Attribute zu setzen: Zeitstempel, Preisniveaus, Neigungswinkel, Richtungen, Skalen, Texte, Bilddateien, Größen, Farben und andere Eigenschaften.

Die Hilfsprozeduren SetObjectDatePrice() und SetObjectCoordinates() vereinfachen die Arbeit mit den Koordinaten im Preis/Zeit- und Pixelraum des Charts.

Die Funktionen GetChartExtremums() und GetTime() ermöglichen die automatische Auswahl von Zeit- und Preiskoordinaten auf der Grundlage des sichtbaren Teils des Charts, was dem Benutzer die manuelle Dateneingabe erspart.

Die Demo beinhaltet die Erstellung von Objekten der Benutzeroberfläche: Schaltflächen, Eingabefelder, grafische Beschriftungen und Texte, Chart-Objekte, Bitmaps, etc.

Das Skript eignet sich als Übungsbeispiel für die Arbeit mit grafischen Primitiven und kann als Grundlage für Ihre eigenen Visualisierungstools, das Markup von Grafiken oder die Erstellung flexibler Benutzeroberflächen im Terminal dienen.



