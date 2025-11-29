und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Determine Broker's Daylight (DST) schedule - Skript für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 15
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Skript, um festzustellen, ob Ihr Broker der US-, UK- oder AU-Sommerzeit (DST) folgt.
Das Skript scannt die H1-Chart-Balken des aktuellen Charts zu den erwarteten Terminen für die Sommerzeitumstellung, und durch den Vergleich der Änderungen der Server-(Balken-)Zeiten an diesen Balken kann die Sommerzeit Ihres Brokers ermittelt werden.
Der Algorithmus ist einfach und schnell. Außerdem funktioniert er im Strategietester einwandfrei, da er nicht von der Reaktion des Preises auf wirtschaftliche Kalenderereignisse abhängt (wie andere Algos).
DST_AU Zeitplan:
- Der Server dst beginnt am ersten Sonntag im Oktober (+1) und endet am ersten Sonntag im April (-1)
- Quelle: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney
DST_UK Zeitplan:
- Server dst beginnt am letzten Sonntag im März (+1) und endet am letzten Sonntag im Oktober (-1)
- Quelle: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london
DST_US Zeitplan:
- Server dst beginnt am zweiten Sonntag im März (+1) und endet am ersten Sonntag im November (-1)
- Quelle: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york
DST_NONE-Zeitplan:
- Der Server stellt seine Uhr im Sommer nicht vor.
Beispielhafte Ausgaben nach Ausführung des Skripts bei verschiedenen Fx-Brokern:
/*
Server : Exness-MT5Trial
Zeit : 2024.03.13 12:25:13
Offset : GMT+0
DST_NONE
*/
einem anderen Broker:
/*
Server : OctaFX-Demo
Time : 2024.03.14 00:27:05
Offset : GMT+2
DST_UK : server dst beginnt am letzten Sonntag im März (+1) und endet am letzten Sonntag im Oktober (-1)
*/
ein dritter Broker:
/*
Server : ICMarketsSC-Demo
Time : 2024.03.14 01:42:54
Offset : GMT+3
DST_US : server dst beginnt am zweiten Sonntag im März (+1) und endet am ersten Sonntag im November (-1)
*/
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48650
Skript zur Anzeige von Aktualisierungsdaten zu offenen Positionen.Dynamischer Gaußscher Kanal
Dieser Indikator erstellt einen dynamischen Preiskanal, der die Gaußsche Glättung zur Bestimmung von Unterstützungs- und Widerstandslinien verwendet. Er berechnet die geglätteten Höchst- und Tiefstkurse für einen bestimmten Zeitraum, ermittelt deren Extrema und zeigt drei Linien an: den oberen Widerstand (Maximum des geglätteten Höchstkurses), die untere Unterstützung (Minimum des geglätteten Tiefstkurses) und die mittlere Linie dazwischen, die einen adaptiven Handelskanal bildet.
Sucht nach Docht oder Body-basierten Hoch-Tiefs in sichtbaren Balken des ChartsAccelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.