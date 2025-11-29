CodeBaseKategorien
Skripte

Determine Broker's Daylight (DST) schedule - Skript für den MetaTrader 5

amrali | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
15
Rating:
(11)
Veröffentlicht:
Skript, um festzustellen, ob Ihr Broker der US-, UK- oder AU-Sommerzeit (DST) folgt.

Das Skript scannt die H1-Chart-Balken des aktuellen Charts zu den erwarteten Terminen für die Sommerzeitumstellung, und durch den Vergleich der Änderungen der Server-(Balken-)Zeiten an diesen Balken kann die Sommerzeit Ihres Brokers ermittelt werden.

Der Algorithmus ist einfach und schnell. Außerdem funktioniert er im Strategietester einwandfrei, da er nicht von der Reaktion des Preises auf wirtschaftliche Kalenderereignisse abhängt (wie andere Algos).

DST_AU Zeitplan:


DST_UK Zeitplan:


DST_US Zeitplan:


DST_NONE-Zeitplan:

  • Der Server stellt seine Uhr im Sommer nicht vor.


Beispielhafte Ausgaben nach Ausführung des Skripts bei verschiedenen Fx-Brokern:

/*
 Server : Exness-MT5Trial
 Zeit : 2024.03.13 12:25:13
 Offset : GMT+0
 DST_NONE
*/

einem anderen Broker:

/*
 Server : OctaFX-Demo
 Time : 2024.03.14 00:27:05
 Offset : GMT+2
 DST_UK : server dst beginnt am letzten Sonntag im März (+1) und endet am letzten Sonntag im Oktober (-1)
*/

ein dritter Broker:

/*
 Server : ICMarketsSC-Demo
 Time : 2024.03.14 01:42:54
 Offset : GMT+3
 DST_US : server dst beginnt am zweiten Sonntag im März (+1) und endet am ersten Sonntag im November (-1)
*/




    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48650

