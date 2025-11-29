Skript, um festzustellen, ob Ihr Broker der US-, UK- oder AU-Sommerzeit (DST) folgt.

Das Skript scannt die H1-Chart-Balken des aktuellen Charts zu den erwarteten Terminen für die Sommerzeitumstellung, und durch den Vergleich der Änderungen der Server-(Balken-)Zeiten an diesen Balken kann die Sommerzeit Ihres Brokers ermittelt werden.

Der Algorithmus ist einfach und schnell. Außerdem funktioniert er im Strategietester einwandfrei, da er nicht von der Reaktion des Preises auf wirtschaftliche Kalenderereignisse abhängt (wie andere Algos).

DST_AU Zeitplan:

Der Server dst beginnt am ersten Sonntag im Oktober (+1) und endet am ersten Sonntag im April (-1)

Quelle: https: //www.timeanddate.com/time/change/australia/sydney





DST_UK Zeitplan:

Server dst beginnt am letzten Sonntag im März (+1) und endet am letzten Sonntag im Oktober (-1)

Quelle: https: //www.timeanddate.com/time/change/uk/london





DST_US Zeitplan:

Server dst beginnt am zweiten Sonntag im März (+1) und endet am ersten Sonntag im November (-1)

Quelle: https: //www.timeanddate.com/time/change/usa/new-york





DST_NONE-Zeitplan:

Der Server stellt seine Uhr im Sommer nicht vor.





Beispielhafte Ausgaben nach Ausführung des Skripts bei verschiedenen Fx-Brokern:

einem anderen Broker:

ein dritter Broker:











