Indikatoren

Einfache_Sitzung_Preis_Änderung - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Der einfachste Indikator, der für das aktuelle Symbol die Kursveränderung in % seit der Eröffnung der Handelssitzung anzeigt. Ist der aktuelle Kurs im Vergleich zum Eröffnungskurs der Börsensitzung gestiegen, wird der Wert positiv angezeigt, ist er gesunken, ist er negativ. Der Indikator ist als Aufschrift im unteren rechten Teil des Preisdiagramms des aktuellen Symbols gestaltet.



    Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48933

