HorizontalTrendLines - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator bringt die angegebenen (durch Farbe und Stil) "Trendlinien"-Objekte in die Horizontale, indem er die Preiskoordinate des zweiten Referenzpunktes der Trendlinie ändert (standardmäßig befindet sich dieser Punkt auf der rechten Seite des Charts).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/48745
Das Skript bietet eine Reihe von Funktionen zur Erstellung aller Standard-Grafikobjekte zur Verwendung in Ihren eigenen Entwicklungen. Die im Skript vorgestellten Funktionen können "so wie sie sind" verwendet oder an Ihre Anforderungen angepasst werden.iForexSessions
Highlights der Devisenmarkt-Sitzungen (Sydney, Tokio, London, New York).
Der Accumulation/Distribution Indikator wird aus Änderung von Preis und Volumen bestimmt.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.