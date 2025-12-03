Da ich mit der SQLite-Datenbank arbeiten wollte, um meine aus Simulationen generierten Statistiken zu speichern, habe ich sehr früh bemerkt, dass die Arbeit mit den in die Datenbank integrierten Funktionen sehr schwierig und zeitaufwändig ist. Ich beschloss daraufhin, eine vereinfachte Klasse und Funktionen zu erstellen, um mir die Arbeit zu erleichtern.

Um die Klasse zu verwenden, muss ein Entwickler einfach die Datei in den Code einbinden und das Objekt databases.xxxxfunction_name() aufrufen.

Sie hat mir beim Extrahieren und Speichern von Tausenden von Datenpunkten sehr gute Dienste geleistet.

Vielen Dank!



