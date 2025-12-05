Diese Artikelserie befindet sich noch im Aufbau. Nach und nach wird der Quellcode neuer Artikel zu dieser Bibliothek hinzugefügt.

Es wird empfohlen, den Code in der Reihenfolge zu lesen, in der die Artikel veröffentlicht werden, um die Entwicklung und die vorgenommenen Änderungen besser verfolgen zu können.

Zum jetzigen Zeitpunkt sieht das allgemeine Layout der Bibliothek wie folgt aus:





Beispiel für Testergebnisse aus einem Artikel:









Liste der veröffentlichten Artikel mit einer ausführlichen Erläuterung des Entwicklungsprozesses:

Entwicklung eines Multicurrency Expert Advisors (Teil 1): Mehrere Handelsstrategien im Zusammenspiel.

Es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Handelsstrategien. Unter dem Gesichtspunkt der Risikodiversifizierung und der Erhöhung der Stabilität der Handelsergebnisse kann es sinnvoll sein, mehrere Strategien parallel zu verwenden. Wenn jedoch jede Strategie als separater Expert Advisor implementiert ist, wird es viel schwieriger, ihre gemeinsame Arbeit auf einem Handelskonto zu verwalten. Um dieses Problem zu lösen, ist es wünschenswert, die Arbeit der verschiedenen Handelsstrategien in einem Expert Advisor zu implementieren.

.



. Entwicklung eines Expert Advisors mit mehreren Währungen (Teil 2): Übergang zu virtuellen Positionen von Handelsstrategien

Fahren wir mit der Entwicklung eines Expert Advisors für mehrere Währungen fort, in dem mehrere Strategien parallel arbeiten. Versuchen wir, die gesamte Arbeit im Zusammenhang mit der Eröffnung von Marktpositionen von der Ebene der Strategien auf die Ebene des Expert Advisors zu übertragen, der die Strategien verwaltet. Die Strategien selbst werden nur virtuell handeln, ohne Marktpositionen zu eröffnen.

.



. Entwicklung eines Multicurrency Expert Advisor (Teil 3): Überarbeitung der Architektur

Wir haben bereits einige Fortschritte bei der Entwicklung eines Multiwährungs-Expert Advisors mit mehreren parallel arbeitenden Strategien gemacht. Unter Berücksichtigung unserer Erfahrungen werden wir die Architektur unserer Lösung überarbeiten und versuchen, sie zu verbessern, bevor wir zu weit fortschreiten.

.



. Entwicklung eines Multicurrency Expert Advisors (Teil 4): Ausstehende virtuelle Orders und Zustandsspeicherung

Nachdem wir mit der Entwicklung eines Multiwährungs-Expert Advisors begonnen haben, konnten wir bereits einige Ergebnisse erzielen und mehrere Iterationen von Code-Verbesserungen vornehmen. Allerdings konnte unser Expert Advisor nicht mit schwebenden Aufträgen arbeiten und die Arbeit nach dem Neustart des Terminals wieder aufnehmen. Lassen Sie uns diese Funktionen hinzufügen.





Entwicklung eines Expert Advisors für mehrere Währungen (Teil 5):Variable Positionsgröße

In den vorangegangenen Teilen hatte der zu entwickelnde Expert Advisor nur die Möglichkeit, eine feste Positionsgröße für den Handel zu verwenden. Dies ist für Testzwecke akzeptabel, für den Handel auf einem Live-Konto jedoch unerwünscht. Lassen Sie uns den Handel mit variablen Positionsgrößen ermöglichen.

.



Entwicklung eines Multicurrency Expert Advisors (Teil 6): Automatisieren Sie die Auswahl einer Gruppe von Instanzen (in Bearbeitung)

Nach der Optimierung einer Handelsstrategie erhalten wir eine Reihe von Parametern, auf deren Grundlage wir mehrere Instanzen von Handelsstrategien erstellen können, die in einem Expert Advisor kombiniert werden. Früher haben wir das manuell gemacht, aber jetzt werden wir versuchen, diesen Prozess zu automatisieren.





Entwicklung eines Expert Advisors mit mehreren Währungen (Teil 7): Auswahl einer Gruppe mit Berücksichtigung der Forward-Periode (in Plänen)



Der vollständige Code befindet sich aufgrund der großen Anzahl von Dateien im angehängten Archiv. Entpacken Sie es in den Ordner Experts. Die darin enthaltenen Dateien sind in Ordnern organisiert, die sich auf die einzelnen Artikel beziehen. Die beiden sichtbaren Quellcode-Dateien werden nicht verwendet, sie werden nur für die Veröffentlichung benötigt.