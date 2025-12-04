und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
AIS Extremum - Indikator für den MetaTrader 5
Die Hauptaufgabe dieses Indikators besteht darin, die Wahrscheinlichkeit abzuschätzen, dass der Höchstkurs sein Maximum bzw. das Minimum des Tiefstkurses erreicht hat.
Zunächst sammelt der Indikator Statistiken über historische Kursbewegungen. Danach analysiert er die aktuelle Marktlage und vergleicht sie mit den Statistiken. Wenn das Ergebnis der Analyse positiv ist, gibt der Indikator ein Signal.
Der Indikator kann als zusätzlicher Filter verwendet werden. Wenn Signale einer Richtung auftreten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Kurs in die andere Richtung geht.
Parameter des Indikators:
- iPeriod - Periode des Indikators. Der Mindestwert ist gleich 2.
- Historie - die Anzahl der Balken in der Historie, für die der Indikator Statistiken sammelt. Wenn dieser Parameter gleich 0 ist, wird die gesamte Historie ausgewertet. Bitte beachten Sie, dass ein großer Wert dieses Parameters den ersten Start des Indikators verlangsamen kann.
- Prozent - legt den Schwellenwert für die Auslösung der Indikatorsignale fest. Je höher dieser Wert ist, desto seltener werden die Signale ausgelöst.
Der erste Start des Indikators kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er Statistiken über historische Daten sammelt.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/65617
