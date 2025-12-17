Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Offener Handel - Skript für den MetaTrader 5
Diese Funktion führt die Hauptlogik zur Initiierung eines Handels aus.
- Sie berechnet den Eröffnungskurs, die Gewinnmitnahme und den Stop Loss auf der Grundlage der vom Benutzer angegebenen Symbolinformationen und Parameter.
- Sie bereitet eine Handelsanfrage (MqlTradeRequest) mit den wichtigsten Details wie Symbol, Volumen, Auftragsart, Slippage, Kommentar, Magic Number usw. vor.
- Ruft die Funktion OrderSend auf, um die Handelsanfrage zu senden und das Ergebnis zu erhalten.
Funktion SetTypeFillingBySymbol:
- Diese Funktion bestimmt die Art der Auftragserfüllung (Fill oder Cancel, Immediate oder Cancel oder Return) entsprechend der Erfüllungspolitik des Symbols.
Funktion GetMinTradeLevel:
- Berechnet das minimale Handelsniveau unter Berücksichtigung des Freeze Levels und des Stop Levels des Symbols. Passt das Mindestniveau an, um sicherzustellen, dass es innerhalb der festgelegten Grenzen liegt, und gibt das Ergebnis zurück."
Übersetzt aus dem Spanischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/es/code/48110
