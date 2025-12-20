und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ATR Weighted Moving Averages - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 9
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist ein Indikator zur Berechnung von 4 Arten von ATR-gewichteten gleitenden Durchschnitten.
Die Berechnungen basieren auf der Pine-Script-Bibliothek "TAExt by TheBacktestGuy".
Enthaltene Typen sind:
ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48085
Während die manuelle Anpassung des Stop-Loss eines einzelnen Trades an den Eröffnungskurs eine relativ einfache Aufgabe ist, kann die Verwaltung zahlreicher einzelner Positionen mühsam und zeitintensiv sein. Das Titik Impas Breakeven-Skript für MT4/MT5 rationalisiert diesen Prozess und bietet Effizienz und Komfort für Händler, die mit mehreren Positionen handeln.TickCompressor - mit Komprimierung von 1 Tick auf durchschnittlich 2-3 Bytes
Komprimierung der Tick-Daten zur Speicherung in einer kompakten Form, die bis zu 3,5 Mal kompakter ist als .tcs MQ-Dateien. Und für schnelles Arbeiten mit ihnen, weil das Lesen von 3 Bytes weniger Zeit benötigt als das Lesen von 60 Bytes der MqlTick-Struktur.
Zeigen Sie Kerzengewinn und Kerzenverlust in Prozent an.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.