Indikatoren

ATR Weighted Moving Averages - Indikator für den MetaTrader 5

Yashar Seyyedin
Ansichten:
9
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ATR_MAs.mq5 (9.48 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Dies ist ein Indikator zur Berechnung von 4 Arten von ATR-gewichteten gleitenden Durchschnitten.

Die Berechnungen basieren auf der Pine-Script-Bibliothek "TAExt by TheBacktestGuy".

Enthaltene Typen sind:

ATRWSMA, ATRWEMA, ATRWRMA, ATRWWMA

ATR-basierte MA

    Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
    Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/48085

