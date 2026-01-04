Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Preis-Kanal - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
Swordless 无剑
- Ansichten:
- 20
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dies ist ein einfacher Preiskanal-Indikator, der es dem Benutzer ermöglicht, die Farben der Periode und der Linien anzupassen. Er wird oft in Channel-Break-Strategien verwendet.
Übersetzt aus dem Chinesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/zh/code/66837
