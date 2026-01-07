und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Engulfing bar with rsi - Indikator für den MetaTrader 5
Warnungen bei Engulfing-Balken unter oder über dem rsi-Niveau
ein einfacher visueller Strategietester / manuelles Handelstraining mit Martingale.Strategy Checklist
Mit diesem Indikator können Sie eine Checkliste definieren, anhand derer Sie Ihre Strategie manuell überprüfen und bestätigen können, bevor Sie einen Handel eingehen.
Der benutzerdefinierte MT5-Indikator mit dem Namen "wd.Multi_LineMA.mq5" wurde entwickelt, um Händlern wertvolle Einblicke in die Werte des gleitenden Durchschnitts in einem höheren Zeitrahmen (MTF Multi TimeFrame) zu bieten. Er umfasst zusätzliche visuelle Funktionen für eine gründliche Analyse, wie die Möglichkeit, Trails für eine bestimmte Anzahl von Balken und eine dynamische horizontale MA-Kurslinie anzuzeigen.Accelerator Oszillator (AC)
Der Acceleration/Deceleration Indikator (AC) misst die Beschleunigung und Verlangsamung des aktuellen Marktimpulses, der Kraft der Kursbewegung.