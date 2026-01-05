und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DeltaFusionLite - Indikator für den MetaTrader 5
- 19
Hauptmerkmale:
Kumulatives Delta: Verfolgt das aggregierte Kauf- und Verkaufsvolumen über die Zeit.
Netto-Delta: Zeigt die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsdruck für jeden Balken an.
Session Reset: Ermöglicht benutzerdefinierte Session-Startzeiten für Intraday-Analysen.
Glättung: Enthält EMA-Glättung für sauberere und besser lesbare Delta-Kurven.
Zweck:
Ideal für Händler, die Orderflow-Dynamik, Volumen-Ungleichgewichte und Divergenzen zwischen Preis und Delta ohne komplexe Multi-Timeframe-Berechnungen überwachen möchten. Es ist leichtgewichtig, schnell und konzentriert sich auf wesentliche Delta-Metriken.
Beispiele für Divergenzen, die mit DeltaFusion Lite erkannt werden können:
Bullische Divergenz
Der Kurs erreicht neue Tiefststände, aber das Netto-Delta zeigt höhere Tiefststände an → der Verkaufsdruck wird schwächer, eine bullische Umkehr ist möglich.
Der Kurs erreicht neue Höchststände, aber das Netto-Delta zeigt niedrigere Höchststände an → der Kaufdruck lässt nach, eine bärische Umkehr ist möglich.
Der Kurs erreicht ein höheres Tief, während das kumulative Delta ein niedrigeres Tief anzeigt → bestätigt die Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Starke Kursbewegung ohne Bestätigung im Delta → deutet auf geringe Beteiligung hin, mögliche Korrektur steht bevor.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/66864
