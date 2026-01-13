CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Wick Engulf - Indikator für den MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
36
Rating:
(5)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Körper einer Kerze ist vollständig vom Docht der vorherigen Kerze bedeckt.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/47328

Wickless Breakout Wickless Breakout

Wickless breakout

DCC / Piercing DCC / Piercing

DCC / Piercing

Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy

Ein professioneller visueller Indikator für die beliebte "One Candle" Daily Breakout Strategie (0.9 SL / 1.25 TP). Automatisiert die Vektoranalyse für Gold (XAUUSD).

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Echtzeit-Anzeige von Binance-Kursen