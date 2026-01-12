이전 캔들이 약세이고 현재 캔들이 강세이며 시가가 이전 캔들의 종가보다 낮으면 강세 화살표가 표시됩니다.

이전 캔들이 상승세이고 현재 캔들이 하락세이며 시가가 이전 캔들의 종가보다 높은 경우 하락 화살표가 표시됩니다.



