거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
DCC / Piercing - MetaTrader 5용 지표
- 조회수:
- 6
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
이전 캔들이 약세이고 현재 캔들이 강세이며 시가가 이전 캔들의 종가보다 낮으면 강세 화살표가 표시됩니다.
이전 캔들이 상승세이고 현재 캔들이 하락세이며 시가가 이전 캔들의 종가보다 높은 경우 하락 화살표가 표시됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/47333
BinanceQuotesDownloader
실시간 모드에서 바이낸스 시세 표시ColorXATR
평활화된 ATR은 추세의 성장 또는 약화 여부를 색상으로 표시합니다.
InfoAccount
This is an informative script displaying data on the current trading account in the chart window.ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.