DCC / Piercing - indicateur pour MetaTrader 5

Si la bougie précédente est baissière et que la bougie actuelle est haussière avec une ouverture en dessous de la clôture de la bougie précédente, cela marque une flèche haussière.

Si la bougie précédente est haussière et que la bougie actuelle est baissière avec une ouverture supérieure à la clôture de la bougie précédente, cela marque une flèche baissière.


