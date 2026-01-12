CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

DCC / Piercing - indicatore per MetaTrader 5

Rajesh Kumar Nait | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
2
Valutazioni:
(7)
Pubblicato:
Scarica come ZIP Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Se la candela precedente è orso e la candela attuale è toro con apertura al di sotto della chiusura della candela precedente, segna una freccia rialzista

Se la candela precedente è toro e quella attuale è orso con apertura superiore alla chiusura della candela precedente, segna una freccia ribassista.


Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47333

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Visualizzare le quotazioni di Binance in tempo reale

ColoreXATR ColoreXATR

L'ATR smussato mostra a colori se la tendenza è in crescita o in indebolimento.

BullsBearsEyes BullsBearsEyes

The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.

MA_AC_Stochastic_Signal MA_AC_Stochastic_Signal

This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).