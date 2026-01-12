Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Twitter!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
DCC / Piercing - indicatore per MetaTrader 5
- Visualizzazioni:
- 2
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Se la candela precedente è orso e la candela attuale è toro con apertura al di sotto della chiusura della candela precedente, segna una freccia rialzista
Se la candela precedente è toro e quella attuale è orso con apertura superiore alla chiusura della candela precedente, segna una freccia ribassista.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/47333
BinanceQuotesDownloader
Visualizzare le quotazioni di Binance in tempo realeColoreXATR
L'ATR smussato mostra a colori se la tendenza è in crescita o in indebolimento.
BullsBearsEyes
The sum of Bears Power and Bulls Power technical indicators values averaged using Laguerre algorithm.MA_AC_Stochastic_Signal
This indicator shows trend direction (Moving Average) and trading signals (Stochastic + Accelerator).