コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

DCC / Piercing - MetaTrader 5のためのインディケータ

Rajesh Kumar Nait | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português 한국어 Français Italiano Türkçe
ビュー:
18
評価:
(7)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

直前のローソク足が弱気、現在のローソク足が強気で、始値が直前のローソク足の終値より下にある場合、強気の矢印を表示。

直前のローソク足が強気、現在のローソク足が弱気で、始値が直前のローソク足の終値より上にある場合、弱気の矢印。


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47333

BinanceQuotesDownloader BinanceQuotesDownloader

Binanceの相場をリアルタイムで表示

Candlestick Wick Imbalance Candlestick Wick Imbalance

キャンドルスティック芯の不均衡

Adaptive Moving Average (AMA) Adaptive Moving Average (AMA)

適応移動平均線は、ノイズの影響を受けにくい移動平均線を作るときに使われ、トレンドを検知する際にラグが最小に抑えられるという特徴を持ちます。

Accelerator Oscillator (AC) Accelerator Oscillator (AC)

アクセルレーション/デセレレーションインジケーター(AC)は現在の市場を動かす力の加速と減速を測ります。