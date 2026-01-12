無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DCC / Piercing - MetaTrader 5のためのインディケータ
直前のローソク足が弱気、現在のローソク足が強気で、始値が直前のローソク足の終値より下にある場合、強気の矢印を表示。
直前のローソク足が強気、現在のローソク足が弱気で、始値が直前のローソク足の終値より上にある場合、弱気の矢印。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/47333
