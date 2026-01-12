Fan sayfamıza katılın
Öyleyse bir link gönderin -
başkalarının da faydalanmasını sağlayın
DCC / Piercing - MetaTrader 5 için gösterge
- Görüntülemeler:
- 10
- Derecelendirme:
-
- Yayınlandı:
- Bu koda dayalı bir robota veya göstergeye mi ihtiyacınız var? Freelance üzerinden sipariş edin Freelance'e git
Bir önceki mum ayı ise ve mevcut mum boğa ise ve açılış önceki mumun kapanışının altındaysa, bu bir yükseliş okunu işaret eder
Bir önceki mum boğa ise ve mevcut mum ayı ise ve açılış önceki mumun kapanışının üzerindeyse, bu bir düşüş okunu işaret eder
MetaQuotes Ltd tarafından İngilizceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47333
Binance fiyatlarını gerçek zamanlı modda görüntüleyinColorXATR
Düzeltilmiş ATR, trendin büyüyüp büyümediğini veya zayıflayıp zayıflamadığını renkli olarak gösterir.
A robust Market Structure analyzer that adapts to volatility. ASZ uses a Hybrid ATR engine to filter noise and detect reliable Swing points. Non-repainting on confirmed bars.ShowMinMaxDayLevels
The indicator displays high and low levels of a day (specified by the input parameter value) on any timeframe.