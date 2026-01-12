Kod TabanıBölümler
cebe
Göstergeler

DCC / Piercing - MetaTrader 5 için gösterge

Rajesh Kumar Nait
Görüntülemeler:
10
Derecelendirme:
(7)
Yayınlandı:
Bir önceki mum ayı ise ve mevcut mum boğa ise ve açılış önceki mumun kapanışının altındaysa, bu bir yükseliş okunu işaret eder

Bir önceki mum boğa ise ve mevcut mum ayı ise ve açılış önceki mumun kapanışının üzerindeyse, bu bir düşüş okunu işaret eder


Orijinal kod: https://www.mql5.com/en/code/47333

