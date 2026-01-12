Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
DCC / Piercing - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
28
Avaliação:
-
Publicado:
Se o candle anterior for de baixa e o candle atual for de alta, com abertura abaixo do fechamento do candle anterior, isso marca uma seta de alta
Se o candle anterior for de touro e o candle atual for de urso, com abertura acima do fechamento do candle anterior, ele marcará uma seta de baixa
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/47333
