Range Vector Fibo Logic (Indicator) - One Candle Strategy - Indikator für den MetaTrader 5
19
Range Vector Fibo Logic (Indikator) - Ein-Kerzen-Strategie
Idee des Indikators: Hören Sie auf, um 3 Uhr morgens aufzuwachen und manuell Linien zu zeichnen. Dies ist das professionelle visuelle Tool für die beliebten Strategien "One Candle" und "Daily Breakout", die von institutionellen Händlern verwendet werden. Wenn Sie die virale Daily High/Low Breakout-Strategie handeln, automatisiert dieses Tool die Analyse. Es projiziert sofort die Vector Breakout Levels, Stop-Loss-Zonen und Fibonacci-Gewinnziele für den aktuellen Tag auf der Grundlage der gestrigen Volatilität.
So interpretieren Sie die Indikatoren Der Indikator zeichnet spezifische Linien, die Sie bei Ihren Handelsentscheidungen unterstützen:
- Schwarze Linien (Einstieg): Sie markieren die Ausbruchsniveaus (Hoch und Tief von gestern). Eine Kerze, die außerhalb dieser Linien schließt, signalisiert einen möglichen Einstieg.
- Rot gestrichelte Linien (Stop Loss): Sie befinden sich auf dem 0,9 Fibonacci-Retracement-Level. Wenn der Kurs auf dieses Niveau zurückfällt, ist der Einstieg ungültig.
- Blaue durchgezogene Linien (Gewinnmitnahme): Platziert bei der 1,25 Fibonacci-Expansionsstufe. Dies ist der statistische Erschöpfungspunkt für den Volatilitätsvektor des Tages.
Empfohlenes Symbol und Zeitrahmen
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M15 (15-Minuten)
Externe Variablen (Parameter) Dieser Indikator ermöglicht die vollständige Anpassung der Strategielogik und der visuellen Darstellung:
- Historie_Tage: Legt fest, für wie viele vergangene Tage der Indikator Levels zeichnet (Standard: 10).
- Show_Period_Sep: Schaltet die vertikalen Trennlinien zur visuellen Unterteilung der Handelstage ein (true/false).
- Line_Width: Passen Sie die Dicke der Signallinien für eine bessere Sichtbarkeit an (Standard: 2).
- Entry / Stop Loss / Take Profit Farbe: Passen Sie die Linienfarben an den Hintergrund Ihres Charts an.
- Long_SL_Level: Das Fibonacci-Verhältnis für den Long Stop Loss (Standardwert: 0,9).
- Long_TP_Level: Das Fibonacci-Verhältnis für den Long Take Profit (Standardwert: 1,25).
- Short_SL_Level: Das Fibonacci-Verhältnis für den Short Stop Loss (Standardwert: 0,1).
- Short_TP_Level: Das Fibonacci-Verhältnis für den Short Take Profit (Voreinstellung: -0,25).
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/67168
