Indikatoren

Custom Hammer and Inverted Hammer - Indikator für den MetaTrader 5

Dieser Indikator verfügt über ein Eingabefeld für den Multiplikationsfaktor, in das der Benutzer einen beliebigen Wert eingeben kann, um einen benutzerdefinierten Hammer oder einen invertierten Hammer zu erkennen.

Der Indikator zeichnet die angegebene Farbe aus der Eingabe

Beispiel: Wenn der Multiplikationsfaktor 1,25 ist, wird nach einem Hammer gesucht, dessen Schatten mindestens das 1,25-fache des Körpers beträgt, und umgekehrt für einen umgekehrten Hammer.




