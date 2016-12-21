Die Methode Kairi (KRI) wird wie das Momentum verwendet.

Der Oszillator schwingt um 0 dennoch sind seinen Schwankungen breiter. Empfohlene Glättungslänge - 13. KRI auf jedem Zeitrahmen verwendet werden. Er ist einer der einfachsten Oszillatoren. Zum Erstellen des Indikators wird die Abweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt berechnet und das Ergebnis als Prozentsatz vom Durchschnitt angezeigt.

Berechnungsformel des Indikators:

KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period)



wobei:

PRICE[bar] - Preis;

SMA() - Glättungsalgorithmus;

period - SMA() Glättunglänge;

bar - Bar-Index.

Falls die Preisbewegungen keinen deutlichen Trend haben, weisen hohe positive Indikatorwerte des KRI auf eine überkaufte Marktsituation hin und zeigen eine gute Gelegenheit, eine Verkaufsposition zu eröffnen. Starke negative Werte indizieren ein Kaufsignal.

Im Falle eines eindeutigen Trends erzeugt der KRI stabile, positive Werte bei einem Abwärtstrend wegen des zeitlichen Nachlaufes des gleitenden Durchschnitts und der aktuellen Preise. KRI hat stabile negative Werte in einem Aufwärtstrend. Daher, wenn die Werte nicht von positiven zu negativen oder negativen zu positiven über einen längeren Zeitraum wechseln, kann er als ein Trendindikator verwendet werden.

Die Signale entstehen, wenn der Indikator über +1 (Überkauftzone) und unter -1 (Überverkauftzone) kreuzt und dann zur Mitte zurückkehrt. Ein weiteres Signal ist eine "bullish" Divergenz oder eine "bearish" Konvergenz von Indikator und Preis.

Der Indikator verwendet die Klasse СMoving_Average aus der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh. Die Verwendung der Klasse wurde ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer".