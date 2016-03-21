und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Eine grüne Kerze des BrainTrend2 Indikators ist ein Signal, um eine Long-Position zu öffnen, eine rote Kerze ist ein Signal um eine Short-Position zu öffnen. Die Signale werden nach vollständigen Bars gebildet (Kerzen).
Die folgenden Parameter wurden für den Test verwendet:
- ATR period: 7;
- Timeframe: H4;
- Symbol: AUDUSD;
- Lot: 0.1;
- Stop Loss, Take Profit, Trailing: Nicht verwendet
Um dieses Modul in MQL5 Wizard, verwenden zu können, muss die Datei <s1>braintrend2signal.mqh</s1><s2> in das folgende Verzeichnis kopiert werden <b3>terminal_data_folder</b3>\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.</s2>
Dieses Modul verwendet den BrainTrend2 Indikator, die Datei BrainTrend2.mq5 <s1>Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden <b2>terminal_data_folder</b2>\MQL5\Indicators.</s1>
Ein Beispiel für Transaktionen in diesem Chart
Backtest-Ergebnisse ab dem Jahr 2011:
Backtest-Ergebnisse
