Bibliotheken

Module of Trade Signals, based on BrainTrend2 indicator

Aleksey Sergan
Ansichten:
1023
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Indicators\
braintrend2.mq5 (8.01 KB) ansehen
\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals\
braintrend2signal.mqh (6.34 KB) ansehen
\MQL5\Experts\
test_braintrend2signal.mq5 (6.31 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Eine grüne Kerze des BrainTrend2 Indikators ist ein Signal, um eine Long-Position zu öffnen, eine rote Kerze ist ein Signal um eine Short-Position zu öffnen. Die Signale werden nach vollständigen Bars gebildet (Kerzen).

Die folgenden Parameter wurden für den Test verwendet:

  • ATR period: 7;
  • Timeframe: H4;
  • Symbol: AUDUSD;
  • Lot: 0.1;
  • Stop Loss, Take Profit, Trailing: Nicht verwendet

Um dieses Modul in MQL5 Wizard, verwenden zu können, muss die Datei <s1>braintrend2signal.mqh</s1><s2> in das folgende Verzeichnis kopiert werden <b3>terminal_data_folder</b3>\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals.</s2>

Dieses Modul verwendet den BrainTrend2 Indikator, die Datei BrainTrend2.mq5 <s1>Muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden <b2>terminal_data_folder</b2>\MQL5\Indicators.</s1>

Ein Beispiel für Transaktionen in diesem Chart

Ein Beispiel für Transaktionen in diesem Chart

Backtest-Ergebnisse ab dem Jahr 2011:

Backtest-Ergebnisse

Backtest-Ergebnisse

