Indikatoren

Blau_TSI - Indikator für den MetaTrader 5

Author: Andrey N. Bolkonsky

True Strength Index indicator von William Blau (Schaun Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

True Strength Index (TSI,q-period smoothed Momentum) ist ein normierter Momentum-Indikator, entwickelt von William Blau. Die Indikatorwerte sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet.

Die positiven Werte von TSI entsprechen einer überkauften Situation, Die negativen Werte entsprechen einer überverkauften Situation des Marktes.

  • Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
  • Blau_TSI.mq5 must be placed in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

William Blau True Strength Index

//--- Eingabeparameter

  • q - Die Periode für die Glättung des Momentums (Standard q=2);
  • r - Die Periode des ersten EMA, Angewendet auf das Momentum (default r=20);
  • s - Die Periode des zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (Standard s=5);
  • u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (Standard u=3);
  • AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).

Hinweis:

  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/361

