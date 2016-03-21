und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Blau_TSI - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1057
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Author: Andrey N. Bolkonsky
True Strength Index indicator von William Blau (Schaun Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).
True Strength Index (TSI,q-period smoothed Momentum) ist ein normierter Momentum-Indikator, entwickelt von William Blau. Die Indikatorwerte sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet.
Die positiven Werte von TSI entsprechen einer überkauften Situation, Die negativen Werte entsprechen einer überverkauften Situation des Marktes.
- Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include\ kopiert werden.
- Blau_TSI.mq5 must be placed in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\
//--- Eingabeparameter
- q - Die Periode für die Glättung des Momentums (Standard q=2);
- r - Die Periode des ersten EMA, Angewendet auf das Momentum (default r=20);
- s - Die Periode des zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (Standard s=5);
- u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (Standard u=3);
- AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Hinweis:
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Wenn r, s oder u =1, wird keine Glättung angewendet;
- Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/361
Stochastic Indicator (smoothed q-period Stochastic) by William Blau.Blau_Ergodic
Ergodic Oscillator von William Blau.
Stochastic Index Indicator (Normalisierter und geglätteter q-period Stochastic) von William Blau.Stochastic Oscillator Blau_TS_Stochastic
Stochastic Oscillator von William Blau.