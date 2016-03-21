Author: Andrey N. Bolkonsky



True Strength Index indicator von William Blau (Schaun Sie auch hier: Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

True Strength Index (TSI,q-period smoothed Momentum) ist ein normierter Momentum-Indikator, entwickelt von William Blau. Die Indikatorwerte sind normalisiert und werden in dem Intervall [–100,+100] abgebildet.

Die positiven Werte von TSI entsprechen einer überkauften Situation, Die negativen Werte entsprechen einer überverkauften Situation des Marktes.



Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das Verzeichnis terminal_data_folder \MQL5\Include\ kopiert werden.

\MQL5\Include\ kopiert werden. Blau_TSI.mq5 must be placed in terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

//--- Eingabeparameter



q - Die Periode für die Glättung des Momentums (Standard q=2);

r - Die Periode des ersten EMA, Angewendet auf das Momentum (default r=20);

s - Die Periode des zweiten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der ersten Glättung (Standard s=5);

u - Periode der dritten EMA, Angewendet auf das Ergebnis der zweiten Glättung (Standard u=3);

AppliedPrice - price type (Vorgabe: AppliedPrice=PRICE_CLOSE).



Hinweis: