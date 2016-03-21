Ein Beispiel für einen Indikator, der einen Sägezahn zeichnet, basierend auf den Hoch- und Tief-Kursen. Hierfür wird der DRAW_COLOR_ZIGZAG Zeichenstil verwendet.



Die Farbe, die Breite und der Stil der Zigzag Linien ändern sich zufällig jede N Ticks. Beachten Sie, dass anfänglich über die #property compiler directive acht Farben für den plot1 graphical plotting (mit dem DRAW_COLOR_ZIGZAG Zeichenstil) festgelegt werden. Anschließend wird in der OnCalculate() Funktion die Farbe zufällig aus dem Array mit den 14 Farben ausgewählt.



Der Parameter N ist als externer Parameter ausgelegt, damit sie ihn manuell verändern können (Wählen Sie hierzu den Reiter 'Eingaben' des Indikator-Eigenschaftenfensters aus.).

Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.



