DRAW_COLOR_ZIGZAG - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Beispiel für einen Indikator, der einen Sägezahn zeichnet, basierend auf den Hoch- und Tief-Kursen. Hierfür wird der DRAW_COLOR_ZIGZAG Zeichenstil verwendet.

Die Farbe, die Breite und der Stil der Zigzag Linien ändern sich zufällig jede N Ticks. Beachten Sie, dass anfänglich über die #property compiler directive acht Farben für den plot1 graphical plotting (mit dem DRAW_COLOR_ZIGZAG Zeichenstil) festgelegt werden. Anschließend wird in der OnCalculate() Funktion die Farbe zufällig aus dem Array mit den 14 Farben ausgewählt.

Der Parameter N ist als externer Parameter ausgelegt, damit sie ihn manuell verändern können (Wählen Sie hierzu den Reiter 'Eingaben' des Indikator-Eigenschaftenfensters aus.).

Sehen Sie auch Die Zeichenstile in MQL5.

DRAW_COLOR_ZIGZAG


DRAW_COLOR_ARROW DRAW_COLOR_ARROW

Der ABC Zeichenstil zeichnet farbliche Pfeile (Es handelt sich um Symbole aus dem Schrifttyp Windings).

DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 DRAW_COLOR_HISTOGRAM2

Der DRAW_COLOR_HISTOGRAM2 Zeichenstil wird verwendet, um auf der Basis von zwei Indikatoren farbliche Histogramme zu malen. Die Farben werden definiert in dem Farben-Speicher (color buffer)

DRAW_COLOR_BARS DRAW_COLOR_BARS

Der DRAW_COLOR_BARS Zeichenstil zeichnet Bars, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern:Open, High, Low and Close Kurse Dieses ist eine erweiterte Version von dem DRAW_BARS Zeichenstil, welcher es Ihnen möglich macht, für jede Bar eine individuelle Farbe festzulegen.

DRAW_COLOR_CANDLES DRAW_COLOR_CANDLES

Der DRAW_COLOR_CANDLES Zeichenstil (wie auch DRAW_CANDLES) zeichnet Kerzen, basierend auf den Werten von vier Indikator speichern: Open, High, Low and Close Kurse Zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit, die Farbe für jede Kerze anzugeben.