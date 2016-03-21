CodeBaseKategorien
Indikatoren

VininI Cyber Cyсle [v01] - Indikator für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
ak20 ak20
Ansichten:
1407
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Real author:

traderak20, based on VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 by Victor Nicolaev (2009)

Dieser Indikator identifiziert zyklische Kursbewegungen.

VininI Cyber Cycle indicator

