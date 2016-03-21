und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
VininI Cyber Cyсle [v01] - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- ak20 ak20
- Ansichten:
- 1407
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Real author:
traderak20, based on VininI_Cyber Cycle(V2).mq4 by Victor Nicolaev (2009)
Dieser Indikator identifiziert zyklische Kursbewegungen.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/340
