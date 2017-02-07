CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZigZag_iMomentum - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
796
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators iMomentum erstellt ist.

in Abb.1. Der IndikatorZigZag_iMomentum

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16564

