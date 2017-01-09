CodeBaseSeções
Indicadores

ColorXvaMA_Digit_StDev - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1079
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

J.B

Indicador vaMA com possibilidade de substituir a média, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos e com indicação adicional de força da tendência com pontos coloridos na base do algoritmo do desvio padrão. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :

input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento

Se o desvio padrão do indicador ColorXvaMA estiver na gama entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, para a média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.

input double dK1=1.5;  // Coeficiente 1 para o filtro quadrático
input double dK2=2.5;  // Coeficiente 2 para o filtro quadrático

Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força:

  1. fraco — ausência de pontos coloridos;
  2. médio — pontos coloridos pequenos;
  3. forte — pontos coloridos grandes.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorXvaMA_Digit_StDev

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16340

