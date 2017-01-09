Autor real:

J.B

Indicador vaMA com possibilidade de substituir a média, exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos e com indicação adicional de força da tendência com pontos coloridos na base do algoritmo do desvio padrão. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada do indicador Digit :



input uint Digit=3;

Se o desvio padrão do indicador ColorXvaMA estiver na gama entre os valores dos parâmetros dK1 e dk2, para a média móvel aparecerá um ponto pequeno com uma color correspondente à direção da tendência atual.

input double dK1= 1.5 ; input double dK2= 2.5 ;

Se o valor do desvio padrão se tornar superior ao valor do parâmetro de entrada dk2, o ponto colorido torna-se maior em tamanho. Assim, obtemos uma indicação da intensidade de tendência com três níveis de força:

fraco — ausência de pontos coloridos; médio — pontos coloridos pequenos; forte — pontos coloridos grandes.

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.

Fig.1. Indicador ColorXvaMA_Digit_StDev