喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
真实作者:
J.B
可以替换移动平均的vaMA指标。它把最近的价格数值显示为标签，并且可以把通道的水平近似到所需小数点位数。另外，它还基于标准偏差算法使用彩色点指示了趋势的强度。小数点尾数在输入变量Digit中设置:
input uint Digit=3; //舍入的小数位数
If the standard deviation of the ColorXvaMA indicator is between the dK1 and dK2 parameter values, then a small colored dot appears on the moving average. 它的颜色对应了当前趋势的方向。
input double dK1=1.5; // 平方律过滤系数1 input double dK2=2.5; // 平方律过滤系数2
如果标准偏差高于输入参数dK2的值，点就会变大，这样，我们就有了3种级别的趋势强弱指示。
- 弱 — 没有点；
- 中等 — 小的彩色点；
- 强 — 大的彩色点。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 开发库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
图1. ColorXvaMA_Digit_StDev 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16340
