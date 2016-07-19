CodeBaseSeções
Experts

Exp_ColorXTRIX_Histogram - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1203
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Experts\
Exp_ColorXTRIX_Histogram.mq5 (8.43 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ColorXTRIX_Histogram.mq5 (10.06 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorXTRIX_Histogram. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se mudar a direção do histograma.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ColorXTRIX_Histogram.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURAUD, H8:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15491

