在输入参数中带有时段选择选项的XXRSX_StDev指标:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标图表周期 (时段)
本指标需要 XXRSX_StDev.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 文件夹下。
图1. XXRSX_StDev_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15231
